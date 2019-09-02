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Мел Гибсон сыграет Одиссея в экранизации Гомера

Новости
    02.09.2019, 13:38
Текст:   Олег Усков

Мел Гибсон сыграет главную роль в "вольной адаптации" поэмы Гомера "Одиссея". Об этом с пометкой "эксклюзив" сообщает GWW. Без погружения в детали, как то: сроки, режиссер, остальной каст.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Уточнено лишь, что, по информации ресурса, скрипт напишут южноафриканская сценаристка, лауреат "Эмми" Энн Пикок ("Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф") и Джереми Донер ("Легенда затерянной гробницы", сериал "Убийство").

"Одиссея" - вторая после "Илиады" классическая поэма, приписываемая легендарному древнегреческому сказителю Гомеру. О жизни которого нет никаких достоверных сведений.

Рассказывается в ней про эпичные приключениях мифического героя Одиссея в процессе его возвращения на родину после окончании Троянской войны.

Поэма оказала гигантское влияние на европейскую литературу, сюжет ее обыгрывается в культуре бессчетное количество раз.

Экранизации: 1954 года - с Кирком Дугласом, 1968-го - итало-франко-германский мини-сериал, 1997-го - с Армандом Ассанте, телефильм Андрея Кончаловского.

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