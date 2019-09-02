Минск намерен тесно взаимодействовать с Татарстаном

Несмотря на солидные масштабы, разделяющие Минск от Казани, Татарстан устойчиво занимает по товарообороту шестое место среди 85 российских регионов. И эта динамика приобретает устойчивый характер, утверждает посол РБ в России Владимир Семашко, который провел 2 сентября встречу в столице республики с ее президентом Рустамом Миннихановым.

Белорусские предприятия, приводит БЕЛТА слова дипломата на встрече с главой республики, готовы к расширению кооперации с Татарстаном, "дальнейшему взаимодействию в сферах машиностроения, нефтехимии, АПК, строительном комплексе и дорожно-транспортном хозяйстве".

По информации белорусской дипмиссии, в этом российском регионе уже функционируют сборочные производства тракторов МТЗ, могилевских лифтов, работают четыре предприятия с участием белорусского капитала: "МТЗ-Татарстан", "Амкодор-Бел", "Торговый дом "Молодечномебель", представительство холдинга "Пинскдрев". Кроме того, организована дилерская сеть шести предприятий РБ, включая Борисовский завод автотракторного электрооборудования.

Посол полагает, что у обеих сторон есть все потенциальные возможности по выходу на уровень взаимной торговли более $2 млрд в год. Основой взаимодействия он назвал сотрудничество в промышленной сфере, а ключевым направлением - кооперационное сотрудничество предприятий нефтехимического комплекса, на долю которых приходится более 70 процентов взаимного товарооборота.

Успешно развивается кооперация и в сфере машиностроения. Агропромышленный комплекс Татарстана почти на 70% укомплектован тракторами МТЗ. Более чем 60% кормоуборочных и 40% зерноуборочных комбайнов - техника завода "Гомсельмаш". Парк пассажирской техники Казани состоит более чем на 50% из автобусов МАЗ и трамваев "Белкоммунмаша".

Белорусский посол предложил инициировать рассмотрение вопроса о возможности включения газовых и газодизельных тракторов МТЗ, газомоторных комбайнов "Полесье" в перечень газовой техники, субсидируемой из российского федерального бюджета. Он инициировал вопрос и о возможности создания совместного производства по выпуску малогабаритной коммунальной техники на базе шасси МАЗ для нужд ЖКХ Татарстана.

Кроме того, Семашко не исключил возможности наращивания поставок белорусской стороной тракторов, зерноуборочных комбайнов, выразив заинтересованность производителей РБ увеличить экспорт лифтового оборудования и широкого спектра строительных и отделочных материалов.

В свою очередь руководитель Татарстана высказался за дальнейшее расширение сотрудничества в машиностроении и высоких технологиях. "У нас большой нераскрытый потенциал для взаимодействия и наша совместная задача - использовать его на благо дальнейшего укрепления российско-белорусских отношений", - подчеркнул Минниханов, назвав Беларусь "одним из ведущих зарубежных партнеров, который на протяжении последних лет стабильно входит в число внешнеторговых лидеров республики".

Он напомнил также, что между Казанью и Минском - городами-побратимами - действует межправительственное соглашение, подписаны соответствующий план мероприятий по его реализации. В прошлом году в Минске прошли Дни Татарстана. Ответные Дни РБ на берегах Волги запланированы на сентябрь будущего года.

Владимир Семашко и Рустам Минниханов приняли участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, ознакомились c объединенным стендом предприятий концерна "Белнефтехим". Посол посетил и пассажирское транспортное предприятие №2, где встретился с руководством казанских автоперевозчиков, и провел рабочее совещание по вопросам деятельности "ТПК МТЗ-Татарстан", сообщает агентство.