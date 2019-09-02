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02.09.2019 20:26
Рубрика: В мире

Майдан ошибки спишет

Министр образования Украины не знает мовы
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
Деятельность нового министра образования Украины - 29-летней Анны Новосад - началась с профессионального конфуза: ее уличили в безграмотности. Поводом стала ее запись в Facebook, где она благодарила парламент, президента и премьера за выданный аванс доверия и делилась насущными планами - созданием собственной "команды" и подготовкой проекта закона "О среднем образовании".

В этой небольшой записи, сделанной на украинском языке, сетевые знатоки "державной мовы" нашли десять пунктуационных и орфографических ошибок, часть из которых можно счесть грубейшими. Так, Новосад неправильно просклоняла слова "парламент", "президент" и "премьер", забыла правило об употреблении предлогов со словами, оканчивающимися на согласную букву, и в целом путала падежные окончания. Самое ужасное, что министр в своем спиче употребила слово из русского языка - "задачи". На безграмотность нового министра первой обратила внимание известный украинский адвокат Татьяна Монтян, разместившая разбор записи Новосад в своем блоге.

Задача Новосад - воспитывать "людей мира", или идеальных потребителей, способных только читать ценники

Но, кажется, критики предъявляют молодому министру слишком много требований: она ни дня не работала в школе или вузе, по специальности - политолог, а во власть пришла прямо с майдана. Так, сразу после госпереворота Новосад назначили советником министра образования - тогда им был известный апологет Бандеры Сергей Квит, а после его скандального ухода с поста Новосад стала главой "директората стратегического планирования и евроинтеграции" министерства. Тогда же она вспомнила и украинский язык - ведь в течение минимум пяти лет чиновница почти не бывала дома, проходя стипендиальные программы и курсы в Канаде и Голландии на деньги фонда "Открытое общество", спонсируемого Джорджем Соросом. Поэтому задача Новосад - воспитывать "людей мира", или идеальных потребителей, способных только читать ценники и подписываться под кредитными договорами. Начало этим планам, путем облегчения до полного примитива школьной программы, положила предшественница Новосад на посту Лилия Гриневич, такая же стипендиатка Сороса.

В посте нового министра образования Украины, размещенном в "Фейсбуке", обнаружилось с десяток ошибок. Фото: Facebook
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