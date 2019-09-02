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02.09.2019 20:23
Рубрика: Происшествия

Очередная фигурантка дела Абызова отправлена под стражу

На два месяца, до 1 ноября, отправлена под стражу Инна Пикалова, еще одна фигурантка по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Арестованное имущество экс-министра Абызова оценили в 27 млрд рублей

"Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения до 1 ноября в виде заключения под стражу в отношении Инны Пикаловой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ч. 2 ч. 210 УК РФ", - передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

Роль задержанной в преступных схемах главного фигуранта дела пока не уточняется.

Следствие: Абызов пытался снять находящиеся на счете средства

Напомним, что по делу экс-министра арестованы пять человек. Они обвиняются в создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, похитил у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" и вывел за рубеж 4 млрд рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова
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