Очередная фигурантка дела Абызова отправлена под стражу

На два месяца, до 1 ноября, отправлена под стражу Инна Пикалова, еще одна фигурантка по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.

"Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения до 1 ноября в виде заключения под стражу в отношении Инны Пикаловой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ч. 2 ч. 210 УК РФ", - передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

Роль задержанной в преступных схемах главного фигуранта дела пока не уточняется.

Напомним, что по делу экс-министра арестованы пять человек. Они обвиняются в создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, похитил у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" и вывел за рубеж 4 млрд рублей.