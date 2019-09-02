В Пограничной академии ФСБ России открылась портретная выставка Юрия Бирюкова "Легенды разведки".

Юрий Бирюков, художник и искусствовед Студии имени Грекова написал первый портрет разведчика еще в 2008-м. С тех пор коллекция его работ пополняется. В марте этого года в медиацентре "Российской газеты" были представлены 16 графических портретов. Многие разведчики, такие как Рудольф Абель - он же Вильям Фишер, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Ботян, Дмитрий Быстролетов… хорошо известны.

Но упорный Юрий Алексеевич Бирюков поставил перед собой трудную задачу. В декабре 2020-го года Служба внешней разведки России отмечает столетний юбилей. И мечта художника - постараться написать 100 портретов. В принципе она осуществима: "открытых" - рассекреченных разведчиков около 138. Сегодня Бирюков представил 16 новых портретов, еще восемь картин близки к завершению.

- 100 портретов - не самоцель, - объясняет мне живописец, побывавший во всех горячих точках и на нескольких войнах. - Я мечтаю, чтобы об этих людях осталась память. Пусть узнают о них ныне живущие. Никогда не буду делать портреты, напоминающие фото прямо на паспорт. Хочу найти в каждом изюминку, разгадать характер. И показать все это в понятной графике. Общаясь с некоторыми из своих героев, я понял: вот с кого надо делать жизнь.

Согласен с Юрием Алексеевичем. Приятно вглядываться в умные, интеллигентные лица. Как точно выписан мой добрый знакомый, один из старейших разведчиков России Виталий Викторович Коротков. Сколько задора и хитринки в глазах некогда всегда улыбчивого собственного корреспондента в Италии и подполковника СВР Леонида Сергеевича Колосова. Ныне "открыт" и другой замечательный представитель этой профессии Борис Яковлевич Наливайко, сорвавший одну из серьезнейших операций ЦРУ и участвовавший на берлинском мосту Глинике в обмене великого Абеля…

Летопись Юрия Бирюкова продолжается. У него впереди - огромная работа. У нас - радость познания новых открытий.