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02.09.2019,  
15:11
Текст:  Алексей Моисеев

Разведывательный катер на воздушной подушке прошел испытание на Волге

В ходе специальных учений в Самарской области был впервые применен амфибийный разведывательный катер на воздушной подушке ИРК. Об этом сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск МО РФ.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Данная новейшая разработка призвана заменить устаревшие инженерные средства. ИРК может двигаться как по воде, так и по суше. С его помощью возможна разведка водной преграды, подступов к ней, различных участков берега. Для осуществления этих задач на борту имеется современный гидроакустический комплекс и другое специализированное оборудование.

Катер является сравнительно компактным, его габаритная длина - всего 7,8 метра., ширина - 3,1 метра. Высота - 3 метра.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Полное водоизмещение достигает 3000 кг, нагрузка - до 900 кг. Количество находящихся на борту бойцов - 5 человек. Максимальная скорость - до 60 км/ч - может достигаться как на воде, так и на суше. Запас хода по топливу - 250 км, при этом время непрерывного выполнения боевых задач составляет двое суток.

В качестве вооружения установлен пулемет калибра 7,62-мм.

Во время переброски катера к месту применения используется автомобиль КАМАЗ-63501 (8х8).

Сообщается, что ИРК закончил государственные испытания, его планируют принять на вооружение.

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