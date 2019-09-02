Разведывательный катер на воздушной подушке прошел испытание на Волге

Данная новейшая разработка призвана заменить устаревшие инженерные средства. ИРК может двигаться как по воде, так и по суше. С его помощью возможна разведка водной преграды, подступов к ней, различных участков берега. Для осуществления этих задач на борту имеется современный гидроакустический комплекс и другое специализированное оборудование.
Катер является сравнительно компактным, его габаритная длина - всего 7,8 метра., ширина - 3,1 метра. Высота - 3 метра.
Полное водоизмещение достигает 3000 кг, нагрузка - до 900 кг. Количество находящихся на борту бойцов - 5 человек. Максимальная скорость - до 60 км/ч - может достигаться как на воде, так и на суше. Запас хода по топливу - 250 км, при этом время непрерывного выполнения боевых задач составляет двое суток.
В качестве вооружения установлен пулемет калибра 7,62-мм.
Во время переброски катера к месту применения используется автомобиль КАМАЗ-63501 (8х8).
Сообщается, что ИРК закончил государственные испытания, его планируют принять на вооружение.