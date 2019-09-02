Форум "Город образования" привлек более тысячи международных экспертов

Форум "Город образования" посетили более 150 тысяч человек с момента его открытия, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что форум этого года стал самым масштабным в России и в мире. Он проводился на 15 площадках и вышел за пределы ВДНХ. В его рамках было проведено более 700 мероприятий. В них участвовало 152 тысячи человек.

В сообщении также говорится, что на форуме выступило более тысячи экспертов, которые приехали в Москву из 50 стран мира и более 80 регионов России. Впервые форум "Город образования" провели два года назад на ВДНХ - тогда его посетили 35 тысяч человек.