Полицейские в Москве спасли из горящей квартиры мать с пятилетним сыном

Двое сотрудников московской полиции, оказавшись поблизости с пожаром в одной из квартир многоэтажного дома, сразу же бросились на помощь жильцам. Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, двое старших сержантов полиции Константин Иванов и Сергей Потапов выехали на вызов по звонку на "02" - звонивший сообщил о нарушении тишины в доме по улице Яблочкова. Прибыв на место, полицейские увидели, что из окон квартиры в доме напротив валит черный дым и виднеются языки пламени.

"Полицейские незамедлительно направились к месту возгорания и сообщили о пожаре в экстренные службы, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Поднявшись на 11 этаж, они увидели, что лестничный пролет и тамбуры последних этажей уже заполнились едким дымом. Войдя в квартиру, полицейские обнаружили женщину и малолетнего ребенка".

Константин Иванов сразу же взял пятилетнего мальчика на руки и спустился с ним вниз, куда уже подъехала "скорая помощь". В это же время Сергей Потапов помог эвакуироваться матери мальчика и жильцам нескольких этажей. Благодаря грамотным действиям полицейских, по словам Ирины Волк, удалось избежать трагедии.

В настоящее время здоровью жителей ничего не угрожает.

Отличились полицейские отдельного взвода патрульно-постовой службы Отдела МВД России по Бутырскому району Москвы.