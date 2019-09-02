В Подмосковье родители год не замечали шуруп в носу пятилетней дочери

Пятилетняя девочка из подмосковного Клина год проходила с шурупом в носу - и никто этого не замечал. Тайное стало явным, когда ребенка начали обследовать перед отправкой в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

По словам исполняющей обязанности главврача Клинской городской больницы Ольги Стебловской, за это время шуруп в носу заржавел и основательно разрушился. Медикам пришлось приложить немало усилий, чтобы достать инородный предмет.

Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.