Юрий Борисов: Минобороны может стать подрядчиком Восточного

Достраивать космодром Восточный в Амурской области, возможно, придется военным. Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью с газетой "Ведомости" не исключил, что вскоре ППК Минобороны может стать главным подрядчиком.

Сейчас им является ПСО "Казань", выбранное благодаря опыту возведения других масштабных объектов. В портфолио нынешнего подрядчика стадионы в Самаре и Саранске, где проходили матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Но стройка под руководством "Казани" продвигается медленно и этот темп не устраивает правительство.

До 2023 года (изначально планировалось до 2021 года) с космического ракетного комплекса "Ангара", который является частью второй очереди Восточного, должны осуществить первый пуск. Сейчас же стройка продвинулась не далеко. Расчищена площадка, завершаются работы в котловане, начинается заливка бетоном.

Однако, как полагает собеседник газеты, участвующий в строительстве космодрома, сейчас у "Роскосмоса" нет оснований разрывать контракт с "Казанью", согласованные на данный момент сроки подрядчик не нарушает. Кроме того, если его заменят, сроки сдачи объекта могут быть вновь смещены.

Решения по вопросам строительства Восточного примут на совещании у президента России Владимира Путина. Оно пройдет на текущей неделе.