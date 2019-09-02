Школьников из Хабаровского края и ЕАО носили на руках спасатели

Начало учебного года запомнится некоторым ребятам из Хабаровского края и Еврейской автономной области тем, что добраться в школу нарядными и опрятными им помогли сотрудники МЧС.

Чтобы дети, проживающие в подтопленных районах, не замочили и не испачкали форму, спасатели буквально на руках выносили их из дома. Несли по подтопленным дворам и улицам к машинам. А автомобили доставляли учеников на школьные линейки.

"В поселке Николаевка ЕАО переправу детей обеспечивали спасатели Биробиджанского подразделения, в Комсомольске-на-Амуре - спасатели Хабаровского филиала", - сообщили "РГ" в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.