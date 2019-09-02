В Комсомольске-на-Амуре военные завершили строительство дамбы

Утром 2 сентября уровень Амура у Комсомольска составил 753 сантиметра. В городе готовятся к более высокому подъему воды, по прогнозам синоптиков уже в ближайшую неделю она может достичь отметки 820 сантиметров. В одном из районов города военнослужащие Восточного военного округа завершили строительство защитной дамбы.

"Объект соединил защитные конструкции двух крупных предприятий и позволил прикрыть от возможного подтопления целый район города. Общая протяженность дамбы составила более трех тысяч метров", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ВВО.

Сейчас укрепляют и наращивают до высоты девяти метров дамбу в районах Индустриального шоссе и поселка Менделеево.

Военные водители также помогают комсомольскому авиационному заводу и доставляют около 300 кубометров грунта в сутки.