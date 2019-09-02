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02.09.2019 11:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В оренбургском приюте для животных погибли 65 кошек

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Правоохранительные органы устанавливают причину массовой гибели животных в одном из приютов Оренбурга, где обнаружены трупы 65 кошек и собаки.

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Как сообщила прокуратура областного центра, информация о ЧП в приюте, расположенном в поселке Южный, поступила в полицию 29 августа. Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили трупы животных.

- Специалистами газовой службы фактов выброса горючего газа не установлено. Экологическая служба также не зафиксировала превышений ПДК по сероводороду в воздухе в районе приюта. У обратившихся за медицинской помощью волонтеров признаков отравления не выявлено, - уточнили в надзорном ведомстве.

Специалисты-ветеринары проводят экспертизу останков животных, которая позволит достоверно установить причину их гибели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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