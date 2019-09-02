В оренбургском приюте для животных погибли 65 кошек

Правоохранительные органы устанавливают причину массовой гибели животных в одном из приютов Оренбурга, где обнаружены трупы 65 кошек и собаки.

Как сообщила прокуратура областного центра, информация о ЧП в приюте, расположенном в поселке Южный, поступила в полицию 29 августа. Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили трупы животных.

- Специалистами газовой службы фактов выброса горючего газа не установлено. Экологическая служба также не зафиксировала превышений ПДК по сероводороду в воздухе в районе приюта. У обратившихся за медицинской помощью волонтеров признаков отравления не выявлено, - уточнили в надзорном ведомстве.

Специалисты-ветеринары проводят экспертизу останков животных, которая позволит достоверно установить причину их гибели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.