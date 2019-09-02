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02.09.2019 16:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волонтеры оренбургского приюта, где погибли животные, отравились газом

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Волонтеры приюта "Филимоша" в оренбургском поселке Южный, где произошла массовая гибель животных, отравились неизвестным газом.

Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения Оренбургской области.

Как уже писала "РГ", 29 августа в приюте были обнаружены трупы 65 кошек и собаки. Причины случившегося выясняют правоохранительные органы.

Фото: iStock
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Позднее стало известно, что пострадали и волонтеры, ухаживавшие за животными.

- 31 августа в 17 часов в службу скорой помощи с жалобами на слабость и головокружение обратились четыре волонтера с улицы Илекская, - уточнили в пресс-службе регионального минздрава. - После осмотра бригадой скорой помощи один отказался от госпитализации, трое госпитализированы. В тот же день пациенты были осмотрены токсикологом, взяты анализы и начато лечение. В воскресенье, первого сентября, результаты токсикологических исследований были готовы - отрицательные. Выставлен диагноз - ингаляционное отравление неизвестным газом легкой степени тяжести.

Пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное. В ведомстве отметили, что растиражированная рядом СМИ информация о принуждении отказа от госпитализации не соответствует действительности.

Напомним, что по факту ЧП в приюте ведется проверка.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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