Волонтеры оренбургского приюта, где погибли животные, отравились газом

Волонтеры приюта "Филимоша" в оренбургском поселке Южный, где произошла массовая гибель животных, отравились неизвестным газом.

Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения Оренбургской области.

Как уже писала "РГ", 29 августа в приюте были обнаружены трупы 65 кошек и собаки. Причины случившегося выясняют правоохранительные органы.

Позднее стало известно, что пострадали и волонтеры, ухаживавшие за животными.

- 31 августа в 17 часов в службу скорой помощи с жалобами на слабость и головокружение обратились четыре волонтера с улицы Илекская, - уточнили в пресс-службе регионального минздрава. - После осмотра бригадой скорой помощи один отказался от госпитализации, трое госпитализированы. В тот же день пациенты были осмотрены токсикологом, взяты анализы и начато лечение. В воскресенье, первого сентября, результаты токсикологических исследований были готовы - отрицательные. Выставлен диагноз - ингаляционное отравление неизвестным газом легкой степени тяжести.

Пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное. В ведомстве отметили, что растиражированная рядом СМИ информация о принуждении отказа от госпитализации не соответствует действительности.

Напомним, что по факту ЧП в приюте ведется проверка.