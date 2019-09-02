Жителя Казани задержали за стрельбу из ружья

В Татарстане сотрудники полиции задержали молодого человека, устроившего в одном из районов республиканской столицы стрельбу из охотничьего ружья.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, звонок о происшествии поступил от очевидца. Тревожный сигнал о том, что неизвестный открыл стрельбу, приняли в отделе полиции "Танкодром".

"На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники патрульно-постовой службы и участковый уполномоченный полиции, - уточнили в пресс-службе республиканского МВД. - Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили парня, который вел себя агрессивно. В руках у него находился предмет, похожий на охотничье ружье".

Заметив полицию, молодой человек попытался скрыться, но успеха не имел. У задержанного изъяли двуствольное охотничье оружие, а также один патрон и одну гильзу. Все это было отправлено на экспертизу. Личность молодого человека выяснили в отделе полиции, куда он был доставлен для объяснений. Оказалось, что это 21-летний местный житель, который ранее уже был судим за нарушение закона.

"Задержанный пояснил, что в конце августа обнаружил свернутый белый мешок, в котором находилось двуствольное охотничье оружие, а также два патрона, - сообщили в МВД. - Оружие он перепрятал".

Со слов молодого человека, ружье он использовал для разрешения финансового конфликта, который вспыхнул у него со знакомыми. На встречу задержанный отправился вооруженным и сделал "предупредительный выстрел" в воздух. Добавим, что по данному факту возбуждено сразу два уголовных дела: по ст. 213 УК РФ "Хулиганство" и ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".