Болельщик "Енисея" объявил голодовку после десятого матча клуба без побед

Болельщик футбольного клуба "Енисей" объявил голодовку, которая продлится до первой победы команды.

Красноярский "Енисей" покинул РПЛ по итога прошлого сезона и не может выиграть в ФНЛ уже в десяти матчах подряд. В знак протеста против провального выступления команды ее фанат Константин Литвинов объявил голодовку.

Продолжительность голодовки будет зависеть от того, как скоро "Енисей" сумеет выиграть. В настоящее время этот клуб замыкает таблицу в первенстве ФНЛ, набрав 6 очков после 11 матчей. Команда не может выиграть уже на протяжении десяти встреч, а последнее поражение от "Чайки" со счетом 1:3 подтолкнуло болельщика на такой шаг.

Соответствующее заявление было размещено в Youtube.

"Помните, футболисты, что кто-то из-за вас сейчас голодает и ждет вашей победы", - говорится в обращении болельщика к игрокам и тренерскому штабу клуба.