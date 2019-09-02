В Кузбассе начали проверку после избиения ребенка на игровой площадке

Полиция города Ленинск-Кузнецкий проверит факт нанесения побоев несовершеннолетнему на детской игровой площадке. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, у ребенка зафиксирован ушиб мягких тканей лица.

Известно, что инцидент произошел 31 августа, примерно в 19.00 по местному времени. Со слов очевидцев, дети играли во дворе дома по проспекту Ленина. Один из мальчиков решил напугать сверстницу, подошел со спины и прокричал: "Буууу!". Девочка побежала к своей маме, а та недолго думая решила наказать виновника.

Она подошла к группе детей и якобы трижды ударила ребенка по лицу. Кроме того, она выбила из рук его товарища телефон, после чего удалилась. Факт нанесения травмы был зафиксирован медиками, теперь же в деле разбираются правоохранители.