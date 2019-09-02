В Норильске оштрафовали пилота посадившего вертолет во дворе дома

Совершившего рискованную посадку вертолета во дворе жилого дома в городе Норильске, нашли правоохранители и наказали штрафом. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По информации надзорного ведомства, основанием для возбуждения дела стал видеоролик, размещенный в социальных сетях. На нем заснята посадка вертолета Robinson R66 у строения на улице Первомайской. Воздушное судно принадлежит красноярской компании "Логистик Транс Сервис".

- Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что вопреки требованиям закона пилот воздушного судна произвел в населенном пункте посадку в отсутствие разрешения соответствующего органа местного самоуправления, - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пилот вертолета привлечен к ответственности по ч.1 ст. 11.4 КОАП - "Нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства".