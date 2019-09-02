Новости

В КБР женщина сожгла 93-летнюю бабушку из-за 435 тыс рублей 12:32
Памфилова: Избирательная система готова к выборам на 98 процентов 12:22
Фестиваль циркового искусства стартует на бульварах Москвы 14 сентября 12:17
Чем удивила Лукашенко школа-новостройка в Минске 12:16
Лавров: РФ не получила от Запада ответа о моратории на размещение ракет 12:13
США построили подлодку без перископа 12:13
Новый Nissan Patrol пустил папарацци в салон 12:11
В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего 12:10
В Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов 12:09
На Кубани нашли бросившую новорожденную дочь в больнице женщину 12:05
В Башкирии сотрудники завода спасли троих зайчат из лужи нефти 12:03
Барбашев договорился с клубом НХЛ "Сент-Луис" о новом контракте 11:58
В оренбургском приюте для животных погибли 65 кошек 11:45
В Челябинске осудили поставщика 20 килограммов наркотика 11:37
Тренер Порье: Мы собираемся прикончить Нурмагомедова в четвертом раунде 11:36
Джуд Лоу ответил на вопрос о Достоевском и Боге 11:25
Экспедиция исследовала самую глубокую точку Баренцева моря 11:23
В Комсомольске открылась Инженерная школа 11:22
ЦБ может передать кабмину обязанности страховщиков в сфере техосмотра 11:20
В Норильске оштрафовали пилота посадившего вертолет во дворе дома 11:17
Форум "Город образования" привлек более тысячи международных экспертов 11:13
Фильм ужасов "Я иду искать" возглавил российский прокат 11:13
Здравствуй, Долли: китайцы снова сделали клон Range Rover 11:01
Владимир Путин рассказал о пользе дзюдо 10:56
В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Норильске оштрафовали пилота посадившего вертолет во дворе дома

Текст: Дмитрий Мальков

Совершившего рискованную посадку вертолета во дворе жилого дома в городе Норильске, нашли правоохранители и наказали штрафом. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Минтранс предложил улучшить систему подготовки пилотов

По информации надзорного ведомства, основанием для возбуждения дела стал видеоролик, размещенный в социальных сетях. На нем заснята посадка вертолета Robinson R66 у строения на улице Первомайской. Воздушное судно принадлежит красноярской компании "Логистик Транс Сервис".

- Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что вопреки требованиям закона пилот воздушного судна произвел в населенном пункте посадку в отсутствие разрешения соответствующего органа местного самоуправления, - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пилот вертолета привлечен к ответственности по ч.1 ст. 11.4 КОАП - "Нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День знаний
ЦБ может передать кабмину обязанности страховщиков в сфере техосмотра
В кадастровой палате напомнили, как оспорить стоимость земли и жилья
Орешкин оценил последствия падения цен на нефть
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии