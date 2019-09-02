В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего

Следственный комитет начал проверку после появления видео, на котором сотрудник Росгвардии нападает на прохожего.

- Проводится уголовно-процессуальная проверка по 3 статье 286 УК РФ, по факту причинения телесных повреждений мужчине в Октябрьском районе города Новосибирска сотрудником Росгвардии, - сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

На выложенном в социальные сети видеоролике, видно, как патрульный экипаж Росгвардии останавливается возле идущего по дороге мужчины. Из автомобиля выходят два сотрудника в форме. Между ними и прохожим начинается оживленный разговор, после чего один из сотрудников применяет силовой прием и валит мужчину на землю.

- Организована служебная проверка, по результатам которой будут возможны комментарии по ситуации, - сообщили в Росгвардии РИА Новости.