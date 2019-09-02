Малгобеку на проекты по благоустройству выделили 24 млн рублей

В этом году в городе воинской славы Малгобеке благоустроят семь общественных территорий на общую сумму в 24 миллиона рублей.

Средства выделены по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

Перемены произойдут, в том числе, на улице Кожедуба. Там уже заасфальтирована дорога и проведены новые водопроводные сети. Впереди - прокладка новых тротуарных дорожек и замена старого уличного освещения на современное.

До будущего января в Малгобеке также отреставрируют два многоквартирных дома, расположенные на этой же улице. Сейчас строители ремонтируют подвалы и систему коммуникаций зданий. Причем, на средства собственников квартир. Работы близятся к завершению.

Кстати, в Ингушетии установлен один из самых низких в Северо-Кавказском федеральном округе размер взносов граждан на капремонт - 5,9 рублей за квадратный метр общей площади жилья. До середины сентября начнется отделка фасадов реставрируемых в Малгобеке домов, их нижние этажи обложат красивым камнем, а верхние оштукатурят современными материалами. Этот ремонт будет проведен за счет бюджетного финансирования.

Таким же образом в этом году капитально отремонтируют и два дома в Магасе.