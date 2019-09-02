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02.09.2019 12:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР женщина сожгла 93-летнюю бабушку из-за 435 тысяч рублей

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В городе Нарткала Кабардино-Балкарии женщина убила, а затем сожгла бабушку своего мужа, чтобы завладеть ее сбережениями. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, это преступление она попыталась замаскировать под несчастный случай.

Фото: iStock
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- Примерно в ноль часов 2 сентября в территориальный отдел поступило сообщение о гибели в результате пожара пожилой женщины 1926 года рождения. В ходе осмотра места происшествия следователями были обнаружены признаки причинения насильственной смерти женщине, а также пропажа крупной суммы денежных средств, - рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по КБР Мурат Багов.

Следователи, по их словам, опросили всех, кто мог быть причастен к убийству пожилой женщины. Во время допроса супруги внука убитой, она "созналась и рассказала, что пошла на убийство ради денег - 435 тысяч рублей, которые накопила пострадавшая".

По данным следствия, женщина "забила бабушку палкой", а затем подожгла частный дом, чтобы скрыть следы расправы.

Сейчас подозреваемая задержана, против нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство, совершенное из корыстных побуждений".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
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