Петербургские энтомологи обнаружили у ручейников новые "носы"

Петербургские ученые-энтомологи открыли новый вид обонятельных органов у ручейников - крылатых насекомых, похожих на невзрачных бабочек.

Объектом исследований ученых из СПбГУ стали обонятельные органы ручейников - сенсиллы. Во-первых, энтомологи впервые в мире смогли посчитать количество сенсилл и обнаружили, что большее их количество сосредоточено не на конце антенны (как у остальных насекомых), а у основания. Почему - пока неизвестно.

Во-вторых, исследователи обнаружили новый вид сенсилл - псевдоплакоидный, рассказал заведующий кафедрой энтомологии Владимир Иванов. По его словам, эти микроскопические органы напоминают грибы - у них есть шляпки и ножки.

Теперь ученым предстоит выяснить, какую роль играют псевдоплакоидные сенсиллы. По словам Владимира Иванова, возможно, они помогают ручейникам найти ближайший водоем или дают другую информацию об окружающей среде. Дальнейшие исследования ученые СПбГУ буду проводить вместе с коллегами из Института эволюционной физиологии и биохимии. Результаты помогут больше узнать об органах обоняния и их связи с мозгом и пригодятся в экологии и сельском хозяйстве (например, для создания новых способов отпугивания вредителей).