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02.09.2019 13:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Новгородом увековечили память бойца, погибшего в Аргунском ущелье

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)
Фото: Татьяна Павлова Фото: Татьяна Павлова
Фото: Татьяна Павлова

В селе Марево Новгородской области установили бронзовый бюст Ивану Павлову. В числе бойцов 6-й роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской дивизии он погиб 19 лет назад в неравном бою в Аргунском ущелье.

В этом сражении участвовали шестеро уроженцев Новгородчины. Не выжил никто их них. Этим летом в городе Холм был установлен бюст в память об Евгении Исакове. В Старой Руссе увековечили память Игоря Попова и Валентина Савина. В поселке Пролетарий поставили бюст Владимиру Елисееву, в деревне Петрово Мошенского района открыли памятник Сергею Иванову.

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Бюсты бойцам, погибшим в Аргунском ущелье, устанавливаются по инициативе местного отделения "Деловой России" и крупного новгородского бизнесмена Андрея Павлова.

Памятники открывают в тех населенных пунктах, где родились бойцы.

Иван Геннадьевич Павлов, погибший в возрасте 35 лет, вообще-то родом из деревни Осьянка Маревского района. Но сейчас в этой деревне не осталось жителей, поэтому было принято решение установить бюст в райцентре возле дома №11 по улице Комсомольской.

Иван Павлов по призыву служил в армии с 1984 по 1986 годы. В Новгороде он окончил строительный техникум, работал вначале на стройках, потом устроился пожарным. В октябре 1999 года Иван Павлов отправился служить по контракту. Учитывая большой опыт, его направили на Северный Кавказ, где он принимал участие в контртеррористических операциях.

В ночь на 1 марта Павлов принимал участие в бою в Аргунском ущелье на 776-й высоте. Против 90 российских солдат было порядка двух тысяч боевиков. Шансов на победу или спасение не было. Из всех российских солдат, участвовавших в этом сражении, выжили только шестеро

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