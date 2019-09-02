Российской Национальной библиотеке передан экземпляр книги эстонского издательства, посвященной российской истории

Как рассказал генеральный директор РНБ Александр Вершинин, фонды библиотеки пополняются еженедельно. Сюда обязательно поступает один экземпляр всех книг, изданных в Российской Федерации. Книга-фотоальбом "Кавалергарды на службе России" вышла за границей, в Эстонии, но на русском языке. Ее выпуск директор библиотеки расценивает, как выражение желания хранить общую историческую память.

У нового издания два автора - историк Вера Ферзен, правнучка адмирала Василия фон Ферзена, героя Цусимского сражения, и потомок кавалергардов, живущий в Париже, 99-летний Георгий Бибиков.

- История кавалергардского полка, - рассказала Вера Ферзен на презентации книги, - это еще и история России. Кавалергардский полк был первым полком российской конницы.

Основанный в 1799 году Петром I, он предназначался для участия в коронации его супруги Екатерины I. И какое-то время служил в основном для этих целей, после коронации распускался. Затем уже Павел I в качестве магистра ордена святого Иоанна Иерусалимского основал кавалергардский полк заново, как собственную гвардию. История полка - это еще и история царской семьи. Его шефом всегда был представитель царской фамилии. Последним стала императрица Мария Федоровна. Книга посвящена событиям этого периода.

Члены царской семьи были не только покровителями полка, некоторые из них в нем состояли. Великий князь Андрей Владимирович числился в списках со дня рождения. Брат Николая I Великий князь Михаил Александрович командовал полком в 1912 году. Офицеры-кавалергарды служили императорской семье из поколения в поколение. За всю историю полка с 1799-го по 1914 год в нем проходили службу 16 графов Шереметьевых, 14 князей Голицыных, 12 графов Толстых. Одним из последних кавалергардов был Карл Густав Маннергейм.

Эта служба всегда была почетной, не каждый удостаивался чести быть принятым в полк. В среднем, зачисляли только шесть офицеров в год. Обязательное требование - окончание военного училища одним из лучших. Но и это не было гарантией. Офицеры голосовали за принятие в свои ряды нового товарища. Ни связи, ни деньги здесь не играли роли, выбор делался на основании профессиональных и личных качеств.

Казармы полка располагались в Петербурге на Захарьевской улице, там же находилась и полковая церковь, построенная императрицей Елизаветой в 1756 году, впоследствии уничтоженная. День освящения храма - 18 сентября - стал полковым праздником. Государи выражали заботу о своих приближенных гвардейцах, особо доверенных, которые имели честь сопровождать их всюду, стоять рядом на церемониях коронации и царских бракосочетаний, участвовать в дворцовых балах в роли первых кавалеров в специально сшитых для этого красных мундирах. Полковым маршем кавалергардов стала музыка из оперы французского композитора Буалдье "Белая дама".

Кавалергарды ценили оказанную им честь, чтили своих патронов. В соборе Спас-на-Крови сохранились две мозаичные иконы, главные иконы храма, подаренные офицерами полка. Ведь Александр II был в свое время его шефом.

История боевой службы гвардейцев насчитывает немало славных страниц. Кавалергарды проявили себя геройски в Аустерлицком и Бородинском сражениях. В годы первой мировой гвардейцы по собственному желанию отправились воевать в Восточную Пруссию, хотя их конная подготовка уже не соответствовала новым условиям. Тогда они перешли в пехотные полки и сражались наравне со всеми.

После 1917 года многие из них приняли участие в Белом движении, оставшиеся в живых покинули родину. На западе они создали объединение "Кавалергардская семья", чтобы поддержать друг друга и сохранить традиции полка. Встречи, как правило, назначались в Париже в храме Александра Невского. Один из потомков Шереметьевых, обосновавшийся в Лондоне, писал в своих мемуарах, что хотя полка больше нет на земле, но Белая дама, как символ всего чистого и возвышенного, умереть не должна.

Полковое объединение выпускало ежегодный журнал "Вестник кавалергардской семьи", состоявший из воспоминаний. Эти материалы с фотографиями и легли в основу книги Веры Ферзен и Георгия Бибикова. Презентация нового издания прошла в мемориальном музее знаменитого петербургского фотографа конца ХIХ - начала ХХ века, классика фотоискусства, Карла Буллы при поддержке Фонда исторической фотографии и эстонского Генерального консульства. Генеральный консул Эстонской Республики Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм выразил свое удовлетворение тем, что эстонское книжное издательство смогло сделать маленький подарок для российского читателя - выпустило книгу, вносящую вклад в изучение российской истории.