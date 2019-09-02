В пустыне под Астраханью ветер раскрыл могилу сармата

В пустынной зоне Северного Прикаспия археологи из Астрахани и Самары случайно наткнулись на сарматское захоронение. Могильник относится к эпохе раннего железного века и датируется II - I столетием до нашей эры

"Интересно то, что данное погребение было вскрыто ветровыми процессами и некоторое время находилось в открытом состоянии, после чего снова было сокрыто под песком", - говорится в сообщении Instagram Астраханской археологической экспедиции.

В раскрытой степным ветром могильной яме находился взрослый мужчина, похороненный в соответствии с ритуальными традиции древних кочевников. Голова была приподнята и предположительно располагалась на возвышении. Левая нога согнута в колене, а руки вытянуты вдоль тела. В изголовье обнаружены также два керамических сосуда, металлический нож, точильный камень и "неопределимый бронзовый предмет". В ногах мужчины лежало керамическое прясло, по некоторым предположениям это подношение женщины умершему.

Отметим, что весной нынешнего года в Енотаевском районе Астраханской области была обнаружена группа курганов, в которых нашли большое количество золотых украшений и других артефактов. Находок было столько, что ученые организовали выставку "Золото кочевников", где собрали изделия из драгоценного металла.