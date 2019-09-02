Первый номер "ежемесячного съ картинами народного журнала "Родина" вышел 8 января 1879 года. В юбилейном году мы продолжаем вместе с вами, дорогие читатели, перелистывать пожелтевшие страницы "Родины" девятнадцатого века со знакомыми вам рубриками двадцать первого...

тема номера

САМ ТОНЕТ И ДРУГИХ ТОПИТ

Традиционный рассказ номера на этот раз печален. Жил-был справный хозяин Иван Филипыч Краснухин. В деревне пользовался большим авторитетом, в семье - мир да любовь: жена Мария, два помощника подрастают Гришуня и Ванюшка. Но заявился в дом брат жены Тимофей - спившийся, болтавшийся по миру незнамо где. Плакал, просил взять в семью, обещал начать новую жизнь. Сжалился Филипыч, да напрасно: споил Тимофей старшего сына Григория. Тимофея выгнали из дома, раскаявшийся Григорий три года жил праведной жизнью: женился на красавице Даше, воспитывал двух малышей. Но порок лишь затаился на время. Послал однажды Филипыч сына в город продать подводу ржи, но по дороге Гриша заночевал на постоялом дворе и не удержался - хлебнул стакан и в итоге пропил всю рожь. С тех пор в доме Краснухиных поселилась беда, ни мира, ни любви, а финал предсказуем: напившийся Григорий замерз среди степи...

уроки родины

ПОСИДЕЛКИ ДЛЯ КРЕСТЬЯНОК

"Посиделки, по нашему мнению, высоконравственное общественное учреждение. Это наш родной, кажется, исключительно русский, деревенский, рукодельный "клуб" девиц... Школы, обязанность которых и состоит в том, чтобы расширять мировоззрение, почти совсем не влияют на крестьянских девиц, так как девочки почти вовсе не посылаются в школы. Чтобы отчасти помочь школе, а главное возвысить и расширить кругозор девиц, нам казалось, что в этих девичьих крестьянских клубах можно, не уменьшая нисколько производительность механическаго труда, внести умственныя занятия, начав их с изучения грамоты".

советы родины

САМЫЙ ЛЕГКИЙ СПОСОБ УДАЛЕНИЯ НАСЕКОМЫХ

"Кто держит кур, гусей, уток и прочих домашних птиц, знает, как часто страдают эти животныя от насекомых; особливо куры бывают иногда положительно замучиваемы вшами. Против этого ольховыя ветви представляют спасительное средство. Стоит только на ночь положить к нашесту несколько таких ветвей, и к утру они будут переполнены насекомыми. Вши, привлекаемыя запахом ольхи, облепят со всех сторон ветви; остается по утру побросать их в огонь; если несколько раз повторить ольховую приманку, насекомыя исчезнут".

дороги родины

ОРЕНБУРГ

"...Русское правительство вынуждено приступить к устройству укреплений, которыя бы могли держать в страхе и киргизов, и башкиров, и русских выходцев. В 1735 году, при впадении реки Ори в Урал устраивается первый сторожевой пост, названый Оренбургом, т.е. городом на реке Ори. Однако же местность эта, по своему низменному положению, оказалась невыгодною, и Оренбург переносят в 1740 году на Красную гору, а город на реке Ори назван Орскою крепостью. Но Красная гора, отличавшаяся недостатком строеваго леса, найдена неудобною и в 1743 г. делается закладка нынешняго Оренбурга на правом берегу Урала, в 70 верстах от Красной горы, а город на Красной горе обращен в Красногорскую крепость".

кухня родины

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВИНА ИЗ ЧЕРНИКИ И ГОЛУБИЦЫ

"Большое количество спелой черники и голубицы раздавливают деревянным молотом или пестиком, обсыпают толченой корицей или цветом бузины и ставят плотно прикрытым в прохладное место. Когда эта масса перебродит, ее пропускают через холщевую салфетку, примешивают к ней сахару, подливают водки, взболтавши, переливают в бутыли, закупоривают и сохраняют для употребления. Вино это чрезвычайно здорово и служит лучшим подкреплением после болезни и почему либо упадка сил.

Можно сделать еще проще: раздавленные ягоды оставить на сутки стоять нетронутыми, потом старательно выжать их, прибавить жженаго сахару, размешать, разлить в бутылки и поставить в погреб для брожения. Как в том, так и другом случае, напиток образуется чрезвычайно приятный".

Сохранены лексика и орфография оригинала

Номер допущен к печати цензурой - 5 июля 1879 года.

Место печатания - Санкт-Петербург.

Объем - 64 страницы.

Подписная цена - 25 коп. за номер (без стоимости пересылки).

2 руб. за 12 номеров.

Периодичность - ежемесячник.

Редактор - В. Захаров.