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1 сентября 2019 г. 17:30
"Родина"
Текст: Яков Миркин (доктор экономических наук, ведущий рубрики "Большая родня")
Родина - № 9(919)

Пророк Озеров

От чего предостерегает он нас из дореволюционного далека

Наш колумнист Яков Миркин известен своими блестящими аналитическими статьями о текущем моменте.
А еще он пишет неожиданные исторические эссе. Герои его рубрики "Большая родня" - императоры и крестьяне, писатели и банкиры, художники и ученые - связаны неразрывными, почти семейными узами.
Все они живые, даже если давно ушли. Все они любят Родину.

Иван Христофорович Озеров и его книга.
Иван Христофорович Озеров и его книга.

Драма предупреждения. Иван Озеров, по отчеству Христофорович. Профессор, автор одного из первых российских финансовых учебников, макроэкономист, успешный спекулянт, член советов директоров. Сотни его предупреждений начала XX века о том, что экономическая и финансовая политика России ведет к беде. Множество книг, умница. Под каждой строчкой можно подписаться сегодня.

О бюджете.

"В России можно было начать постройку на несколько тысяч и довести стоимость ее до нескольких миллионов рублей, и все это совершенно безнаказанно... Это типично для наших порядков".

"Мы собирали средства с населения, и вместо того, чтобы возвращать их ему в полезной работе, расточали их в бесплодных и бесполезных предприятиях".

Это написано в 1907 году в книге "Как расходуются в России народные деньги".

О финансовой и экономической политике:
Как Пушкиногорье пережило крестьянские погромы зимы 1918 года

"За последнее время и в литературе, и заинтересованные лица приходят к выводу, что застой в торгово-промышленных сферах коренится в малой емкости нашего внутреннего рынка, малой покупной способности нашего населения... Фиск (фискальные органы - Авт.) не принимал никаких мер по расширению внутреннего рынка. Все заботы его были направлены на то, чтобы дать возможность заинтересованным сферам выбрасывать продукт на иностранные рынки... но, как опыт показал, такого рода рынки имеют для нас значение только относительно небольшой группы продуктов, а в общем и целом наше производство должно основываться на внутреннем рынке".

А это написано в книге "Экономическая Россия и ее финансовая политика на исходе XIX и в начале XX века". 1905 год.

Сегодня множество параллелей, аналогий, повторений того, что он увидел и прогнозировал 100 лет назад. Мы живем по тем же образцам. Драма человека, который видит, что поезд несется к катастрофе, но не в силах предотвратить ее.

Беспомощно машет руками.

В 1918 году он писал: "Мы застрахуем весь мир за наш счет от производства таких опытов, и, быть может, в этом состоит наша историческая миссия - быть навозом для истинной культуры".

Родился в 1869 г. Арестован в 1930 г., приговорен к высшей мере. Расстрел заменен 10 годами. В 1933 г. амнистирован. Был в ссылке с женой в Воронеже. В 1942 г. погиб вместе с женой в доме для престарелых в блокадном Ленинграде.

Драма неуспеха, борьбы с обществом, личная трагедия, неодолимые силы, выносящие тех, кто тепло и общественно мыслит, куда-то вниз.

Жизнь пророка в своем отечестве.

Темы дня:
#Россия
#история
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