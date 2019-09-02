Скончался посол России в Египте Сергей Кирпиченко

Сергей Кирпиченко, работавший посолом России в Египте, скончался на 69 году жизни. Об этом проинформировали в МИД РФ.

"Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

На дипломатической службе он провел более 45 лет, в первую заграничную командировку - в Сирию - он поехал сразу после окончания университета в 1973 году. В различные годы Кирпиченко занимал должность посла в Объединенных Арабских Эмиратах, Ливии, Сирии. С 2011 года он возглавлял дипмиссию в Египте, тогда же он стал представлять Россию в Лиге арабских государств.

На кончину дипломата уже отреагировал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. "Я хочу выразить глубокие соболезнования членам его семьи, а также своим коллегам в МИД РФ", - отметил глава МИД ИРИ.