СМИ: В Киеве у сотрудника посольства РФ украли автомобильный номер

Злоумышленники сняли автомобильные номера с машины сотрудника посольства РФ в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, в правоохранительные органы с заявлением обратился один из российских дипломатов. Преступление было совершено в тот момент, когда автомобиль был припаркован возле жилого дома. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Это далеко не первый случай, когда на Украине с посольских машин злоумышленники снимают номерные знаки. Пару лет назад был отмечен настоящий всплеск подобных преступлений. При этом воры оставляли записку с предложением заплатить выкуп в размере от 300 до 500 гривен. И далеко не все обращались в полицию, предпочитая расстаться с относительно небольшой суммой, чтобы не связываться с бумажной волокитой.