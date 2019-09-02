СМИ: "Зенит" подпишет 4-летний контракт с Вячеславом Караваевым

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" заключит четырехлетнее соглашение с российским защитником Вячеславом Караваевым, сообщает "Чемпионат". Ожидается, что о его переходе из голландского "Витесса" будет объявлено в понедельник.

По данным издания, "Зенит" и "Витесс" достигли договоренности о трансфере 24-летнего Караваева, а с самим защитником "сине-бело-голубые" согласовали личные условия.

О возвращении Караваева в Россию говорили уже давно. Воспитанник ЦСКА не сумел завоевать место в составе московского клуба и отправился в Чехию, где последовательно защищал цвета "Дуклы", "Яблонеца" и "Спарты". Зимой 2018 года защитник перебрался в "Витесс", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Всего в составе голландского клуба Караваев провел 65 матчей и забил два гола.

Караваев выступал за юношеские и молодежную сборные России. В марте этого года он впервые получил вызов в главную национальную команду, но дебют за нее до сих пор не состоялся.