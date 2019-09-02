Спокоен как "Удав": экстремальные испытания пистолета показали на видео

Очередной выпуск "Военной приемки" на телеканале "Звезда" был посвящена пистолету "Удав". Съемки проходили на полигоне ЦНИИТОЧМАШ.
Как известно, одна из его модификаций "Удава" предназначена для спецподразделений. На ней-то и сделали акцент тележурналисты.
Дело в том, что бойцы российских спецслужб зачастую предпочитают отечественным пистолетам австрийский Glock. Так что "Удав" решили сравнить с главным конкурентом, а заодно и с российским пистолетом Ярыгина. В качестве мишеней выбрали сколоченные между собой доски.
Сначала опробовали бронебойную пулю. "Удав" и Glock прошили девять деревянных мишеней. Впрочем, боеприпас российского пистолета наткнулся на сучок. К тому же, как не парадоксально, "рубашка" (оболочка) бронебойной пули помогает ей хорошо входить именно в металл. А вот в дереве вязнет.
На следующем испытании добавили две усиленных (50 миллиметров) и три тонких доски. А вот боеприпас "Удава" сменили на обычный. В итоге "Глок" справился с семью мишенями, а наш пистолет пробил девять.
Проверили и бронебойные способности "Удава". На расстоянии в сто метров он превратил в решето пятимиллиметровую стальную пластину. А вот "Глоку" и ПМ она оказалась не по зубам даже не дистанции в 15 метров.
Но на этом испытатели не успокоились. Они облили "Удав" спиртом, подожгли и постреляли из него в таком состоянии. Он справился с задачей.
Затем объятый пламенем пистолет утопили в грязи. Это опять же никак не сказалось на его боевых характеристиках.
Разработчики пояснили, что подобное испытание грязью из российских пистолетов может пройти только ПМ. А вот все зарубежные конкуренты после этого выйдут из строя.
Следующий тест был связан с холодом. Согласно ТТХ "Удав" может перенести мороз в -50 градусов по Цельсию. Его продержали в камере при -67.
Покрытий инеем пистолет произвел 18 выстрелов без единой осечки.
Наконец, ведущие программы залили его жидким азотом, хотя специалисты ЦНИИТОЧМАШ были не в восторге от такого эксперимента. Во-первых, он не имеет практического смысла (все-таки температура -195 на земле не встречается), зато металл от такой заморозки может стать хрупким как стекло.
Однако и этим испытанием "Удав" справился без проблем.
Справка "РГ"
Самозарядный девятимиллиметровый пистолет "Удав" был принят на вооружение в июне 2019 года. Сейчас он проходит опытно-войсковую эксплуатацию. Емкость магазина - 18 патронов. Пистолет может использовать трассирующие, бронебойные и экспансивные боеприпасы. Также специально для него созданы дозвуковой патрон и патрон повышенной пробиваемости.