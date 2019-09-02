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02.09.2019,  
12:13
Текст:  Антон Валагин

США построили подлодку без перископа

На верфи в Ньюпорт Ньюс начались ходовые испытания ударной атомной субмарины SSN 791 Delaware.

Фото: Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода
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Корабль провел в море три дня, проверив герметичность отсеков и работу бортовых систем, сообщили в пресс-службе построившей подлодку компании Huntington Ingalls Industries. Delaware совершил первое погружение и выполнил ряд маневров по курсу и скорости на поверхности и в глубине.

SSN 791 относится к классу многоцелевых АПЛ типа Virginia, предназначенных для борьбы с подлодками противника и спецопераций в прибрежных водах. За рубкой имеется шлюзовая камера для боевых пловцов, на палубе можно закрепить контейнер с необходимым им оборудованием или миниатюрную субмарину. Для борьбы с вражескими субмаринами в носу подлодки размещены две револьверные пусковые установки по шесть крылатых ракет Tomahawk в каждой. На подлодках перых серий каждой ракете полагалась своя шахта, с новыми пусковыми установками пока проблемы - испытания выявили дефекты сварных швов, из-за чего модернизация строевых АПЛ отложена на семь месяцев.

Virginia - первые в мире подлодки без перископа. Вместо него установлена телескопическая мачта, не проникающая в прочный корпус. На мачте закреплены телекамера, транслирующая изображение в центральный пост, датчики радиоэлектронной и ИК-разведки, лазерный дальномер. Для поиска морских мин подлодка использует подводные беспилотники. Delaware - 18-й корабль проекта, передача его флоту намечена на 2020 год.

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