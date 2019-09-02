У фотографов в центре Москвы изъяли трех сов

Трех сов-неясытей, найденных на Кузнецком мосту, отправили в центр передержки животных. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользовании и охраны окружающей среды.

По данным пресс-службы, эти совы занесены в Красную книгу России. Изъяты они были у уличных фотографов, которые не смогли предъявить на птиц документы.

Как рассказали "РГ" специалисты, в департамент поступали обращения от жителей, обеспокоенных тем, что птицы находятся длительное время без еды и питья. В ходе проверки инспекторы департамента подтвердили опасения москвичей и изъяли птиц.

В отношении фотографов возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений" КоАП РФ, проводится административное расследование.