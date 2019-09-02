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02.09.2019 14:43
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Ученые из разных стран собрались в городе Чифэн, чтобы обсудить происхождение проса

Ученые, эксперты и предприниматели из разных стран 1 сентября собрались в хошуне Аохан города Чифэн (АР Внутренняя Монголия) на 6-й Всемирной конференции по вопросам происхождения и развития проса. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Гости прибыли из Китая, России, Республики Корея, Кипра, Греции, Японии и ряда других стран.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В центре внимания дискуссии - крупинка проса, которой уже 8000 лет. В 2002 году на территории археологических развалин Синлунгоу в хошуне Аохан ученые обнаружили более 1500 крупинок обуглившегося проса и пшена. Результаты анализа доказали, что этим зернам почти 8000 лет, и они представляют собой самые ранние культивированные виды злаков в мире. Выяснилось, что эти крупинки на 2700 лет старше, чем их аналоги, которые были обнаружены в Центральной Европе.

Секретарь партийного комитета хошуна Аохан Цю Вэньбо отметил, что благодаря особой ценности этого древнего зерна в 2012 году система богарного земледелия района Аохан была включена в список объектов сельскохозяйственного наследия глобального значения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а в 2013 году - в список объектов сельскохозяйственного наследия национального значения в Китае.

Двухдневная конференция проходит под эгидой исследовательского института археологии при Академии общественных наук Китая. Закроется конференция 2 сентября.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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