Ученые из разных стран собрались в городе Чифэн, чтобы обсудить происхождение проса

В центре внимания дискуссии - крупинка проса, которой уже 8000 лет. В 2002 году на территории археологических развалин Синлунгоу в хошуне Аохан ученые обнаружили более 1500 крупинок обуглившегося проса и пшена. Результаты анализа доказали, что этим зернам почти 8000 лет, и они представляют собой самые ранние культивированные виды злаков в мире. Выяснилось, что эти крупинки на 2700 лет старше, чем их аналоги, которые были обнаружены в Центральной Европе.

Секретарь партийного комитета хошуна Аохан Цю Вэньбо отметил, что благодаря особой ценности этого древнего зерна в 2012 году система богарного земледелия района Аохан была включена в список объектов сельскохозяйственного наследия глобального значения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а в 2013 году - в список объектов сельскохозяйственного наследия национального значения в Китае.

Двухдневная конференция проходит под эгидой исследовательского института археологии при Академии общественных наук Китая. Закроется конференция 2 сентября.