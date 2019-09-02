Умер режиссер фильма "О спорт, ты - мир!" Борис Рычков

Советский, российский режиссер и сценарист, внесший немалый вклад в кинолениниану Борис Рычков, Народный артист РСФСР, Лауреат Государственной премии СССР, скончался 1 сентября.

"От нас ушел советский режиссер и сценарист Борис Николаевич Рычков. Союз кинематографистов России, Ассоциация документального кино, комиссия неигрового кино выражают искрение соболезнования родным и близким Бориса Николаевича! Светлая память…". - сказано в некрологе, опубликованном на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

Борис Рычков родился 25 февраля 1938 года. В 1966-м окончил ВГИК. В 1975-1977-х годах - преподаватель на высших режиссерских курсах. С 1979 года преподавал во ВГИКе.

Поставил фильмы: "Я вернусь к тебе, Россия", "Поэма о рабочем классе", "Хоккей против хоккея", "Владислав Третьяк против Бобби Хала", "Великая армия труда", "Свет Октября", "Ленин. Семь лет в Швейцарии", "Съезд партии Ленина", в 1980-м - легендарную двухсерийную художественно-документальную ленту о Московской Олимпиаде "О спорт, ты - мир!".