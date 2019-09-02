Новости

Заворотнюк избавилась от "ипотечной кабалы" в полмиллиона долларов 18:20
Продюсер Розенбаума подтвердила, что певец был прооперирован 15:35
Жена Александра Розенбаума опровергла сведения о его госпитализации 15:28
Ольга Бузова пожаловалась на нехватку мужского плеча 15:12
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Александра Розенбаума 14:07

Умер режиссер фильма "О спорт, ты - мир!" Борис Рычков

Документальное кино
    02.09.2019, 17:41
Текст:   Олег Усков

Советский, российский режиссер и сценарист, внесший немалый вклад в кинолениниану Борис Рычков, Народный артист РСФСР, Лауреат Государственной премии СССР, скончался 1 сентября.

"От нас ушел советский режиссер и сценарист Борис Николаевич Рычков. Союз кинематографистов России, Ассоциация документального кино, комиссия неигрового кино выражают искрение соболезнования родным и близким Бориса Николаевича! Светлая память…". - сказано в некрологе, опубликованном на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

Борис Рычков родился 25 февраля 1938 года. В 1966-м окончил ВГИК. В 1975-1977-х годах - преподаватель на высших режиссерских курсах. С 1979 года преподавал во ВГИКе.

Поставил фильмы: "Я вернусь к тебе, Россия", "Поэма о рабочем классе", "Хоккей против хоккея", "Владислав Третьяк против Бобби Хала", "Великая армия труда", "Свет Октября", "Ленин. Семь лет в Швейцарии", "Съезд партии Ленина", в 1980-м - легендарную двухсерийную художественно-документальную ленту о Московской Олимпиаде "О спорт, ты - мир!".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Мел Гибсон сыграет Одиссея в экранизации Гомера 13:38
Жена рассказала о состоянии перенесшего инфаркт Петра Мамонова 13:17
Джуд Лоу ответил на вопрос о Достоевском и Боге 11:25
Фильм ужасов "Я иду искать" возглавил российский прокат 11:13
⧣ Россия
Фото: EPA/ CLAUDIO ONORATI
Фото: Рената Литвинова попозировала в купальнике на яхте в Канне 01.09.2019
Сергей Светлаков вернется в "Уральские пельмени" 01.09.2019
⧣ утраты
Фото: instagram.com/ schwarzenegger
Лучший друг Шварценеггера, актер-культурист Коломбо утонул в море 01.09.2019
Умер сценарист "Черного Плаща" и "Утиных историй" Гордон Брессак 31.08.2019
От рака мозга умерла актриса из "Отчаянных домохозяек" Валери Харпер 31.08.2019
⧣ СССР
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым 30.08.2019
Друг Александра Числова рассказал о тяжелой жизни актера 30.08.2019
Умерла создательница мультфильма про муми-троллей Людмила Танасенко 30.08.2019