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02.09.2019 14:54
Рубрика: В мире

В Японии выпустили маркер против любителей распускать руки в транспорте

Текст: Константин Волков
Японская компания Shachihata Inc. выпустила специальный маркер, чернила которого видны в ультрафиолетовом свете. Первый тираж в количестве 500 экземпляров и стоимостью примерно 23 доллара за штуку (2500 иен плюс налог) был распродан в течение пятидесяти минут.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предполагается, что люди, почувствовавшие на себе руки любителей ощупать чужое тело, воспользовавшись давкой в метро (в Японии такие мужчины называются "тикан", а женщины - "тидзё"), смогут поставить маркером знак на руку домогателя. Отпечаток маркера в виде ладони с растопыренными пальцами виден в ультрафиолетовом свете, и полиция сможет вычислить любителя тактильных ощущений с помощью фонарика с ультрафиолетовым светом.

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Идея выпустить маркер появилась у производителя после оживленной дискуссии в соцсетях минувшей весной, когда некоторые предлагали носить с собой булавки, чтобы колоть руки "тиканов". Однако многие сочли такую меру граничащей с преступлением. Новый маркер предлагает альтернативное решение. Его позиционируют в первую очередь как сдерживающий фактор, поскольку в Японии очень сильна культура общественного порицания, и любители потрогать должны, по идее, опасаться, что об их склонностях станет известно. Но действительно ли возможно побороть "тиканов" с помощью маркера, пока неясно.

В мире Восточная Азия Япония
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