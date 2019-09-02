Одним из направлений модернизации инфраструктуры городов в ближайшем будущем станет "умное" освещение. Коммунальным службам больше не придется выискивать на улицах перегоревшие фонари, а жильцы многоквартирных домов перестанут обрывать телефоны обслуживающих компаний с просьбами заменить мигающие лампочки. Все данные будут автоматически передаваться в пункт управления. Уже сейчас в мире появляются автоматизированные фонари, которые включаются и выключаются не вручную, а ориентируются на естественное освещение. Это сокращает время работы впустую и экономит электроэнергию.

Ориентирование на солнечный свет помогает экономить электроэнергию. Фото: ipopba/ iStock

Уже давно существует фотореле, при котором датчик света срабатывает автоматически и не требует механического включения. Однако эта система требует модификации. Иногда людям приходится подпрыгивать и махать руками, чтобы свет включился. "Даже самые современные датчики могут не распознать человека в карнавальном костюме, перепутать младенца с домашним питомцем, выключить свет, если человек задумался и замер на месте. Принципиальное отличие самых передовых датчиков заключается в том, что они не выключают свет, даже если человек в помещении не двигается", - говорит Алексей Карамян, руководитель проекта Interlight Russia | Intelligent building Russia.

По его словам, про то, как именно устроены такие датчики, пока даже сложно рассказать - компании-производители редко показывают их на специализированных выставках. Настоящая профессиональная тайна.

Освещение больших помещений наподобие автопаркингов и складов, где человек не находится постоянно, - это отдельная проблема, отмечает Алексей Карамян. Большую часть времени стопроцентный уровень освещенности в таких помещениях не нужен. Использование принципа "свет по потребности" может сэкономить до 70-80 процентов электроэнергии.

Зато технологии активно развиваются в сфере освещения домов и офисов. Например, технология изменения температуры белого света Tunable White, которая еще совсем недавно казалась фантастикой, сегодня уже используется во многих странах, в том числе в России. Знание о том, что холодный свет активизирует, а теплый успокаивает, позволяет имитировать естественное освещение, во все времена управляющее нашими биологическими часами .Разработка позволяет создавать эффект биодинамики дня, подстраивая температуру света под естественный природный ритм. Сейчас такие световые решения активно реализуют при планировке современных больниц и офисов компаний, которые заботятся о комфорте своих сотрудников.

"Технология работает следующим образом: утром офис встречает работников мягким теплым светом, и пока они проверяют почту, делают кофе и настраиваются на продуктивный день, оттенок постепенно меняется на более холодный, располагающий к активной деятельности - встречам, переговорам, звонкам. Ближе к вечеру лампы вновь приобретают желтый оттенок, снижая уровень стресса и позволяя завершить рабочий день в спокойной обстановке", - рассказал "Российской газете" Антон Боровик, руководитель направления систем управления освещением и комфортом Schneider Electric.

В больницах технология создает комфортную обстановку при восстановлении после операций и особенно полезна, когда пациенту противопоказано попадание прямых солнечных лучей на кожу.

Современные светильники способны менять не только температурные оттенки, но и двигаться по всему спектру цветов - синий, красный, зеленый и так далее.

Таким образом открывается пространство для новых дизайнерских решений, основанных на разноцветном освещении.

Опять же ориентирование на солнечный свет помогает экономить электроэнергию. Если на улице ярко, свет в помещении немного приглушается, если облачно - наоборот. Одновременно экономится электроэнергия и растет продолжительность жизни ламп. Если какая-то неисправна, лампочку не приходится искать по всей площади. Современные системы освещения устроены таким образом, что данные автоматически передаются в единый пункт управления, что значительно упрощает жизнь обслуживающему персоналу.

Принципиальное отличие новых систем домашнего освещения сводится к тому, чтобы люди пользовались не пультом управления, вроде телевизионного, а мобильными устройствами. Иногда и этого разработчикам кажется мало, и они пробуют новые и новые способы управления. "Наряду с мобильными устройствами активно развивается управление светом с помощью голосовых помощников, которых активно развивают крупные ИТ-компании. При этом сохраняется весь функционал "умного" освещения - управление яркостью и оттенками света, поддержка различных световых сцен и сценариев. Нельзя сказать, что такой способ широко распространен, но подобные решения уже существуют, и рынок активно развивается в эту сторону", - заключил Антон Боровик.