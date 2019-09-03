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03.09.2019 13:31
Проект: Пресс-релизы

Cambridge International School совместно с "Галс-Девелопмент" открыла новый кампус в КП "Березки"

В коттеджном поселке "Берёзки", расположенном на Рублево-Успенском шоссе, состоялось открытие нового кампуса "Горки" международной инновационной школы Cambridge International School - современного образовательного комплекса на 500 детей, состоящего из нескольких зданий. В дальнейшем для учеников школы будут доступны объекты спортивной инфраструктуры, расположенные в поселке "Березки".
Фото: предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент" Фото: предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент"
Фото: предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент"

Международная программа обучения CIS рассчитана на детей от 3 до 18 лет и включает в себя дошкольное, начальное школьное и среднее школьное образование. Обучение ведется на английском и русском языках. Школа готовит выпускников с российским государственным дипломом и дипломами Cambridge IGCSE и Cambridge International AS & A Level, которые открывают двери в лучшие университеты США, Великобритании, Австралии, Канады и других стран.

Комментирует президент "Галс-Девелопмент" Виктор Адамов:

"Компания "Галс-Девелопмент" берет на себя обязательства по управлению объектами недвижимости, расположенными в коттеджном поселке "Березки". Мы рады, что наше участие в проекте ознаменовано добрым, светлым и важным для взрослых и детей праздником - Днем знаний. Открытие современной школы с мировым именем на территории поселка подтверждает высокий уровень и особый статус данного девелоперского проекта на рынке загородной недвижимости".

Архитектура и внутренняя отделка Cambridge International School выполнена в современном стиле. В новых зданиях кампуса расположены учебные классы, естественно-научные лаборатории, студии для художественного и технического творчества, актовый зал с мультимедийным и сценическим оборудованием, библиотека, два спортивных зала, хореографический зал, атриумы и многочисленные рекреационные зоны.

Комментирует генеральный директор CIS Educational Group Ильдар Нафиков:

"Мы очень рады, что наше сотрудничество с "Галс-Девелопмент" привело к открытию кампуса CIS (Кембриджской международной школы) в коттеджном поселке "Березки". С точки зрения архитектуры, стиля, инфраструктуры и транспортной доступности, он идеально подходит под размещение такого уникального проекта, как кампус CIS. В "Березках" предусмотрены отдельные здания для детского сада и средней школы. Помимо просторных классов для занятий, площадь позволяет разместить большое количество инновационных лабораторий, площадок для исследовательской деятельности и дополнительных развивающих курсов. Настоящий амфитеатр, балетный класс, комнаты со специальным освещением для занятий живописью и прикладными видами искусств обязательно понравятся нашим юным творческим ученикам. Мы видим большой интерес к этому объекту среди родителей и верим в его потенциал".

Коттеджный поселок премиум-класса "Березки" (входит в портфель Группы ВТБ) расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. На территории площадью более 60 га построена 151 резиденция. Весь жилой комплекс составляет единое архитектурное целое и объединен в кластеры по несколько домов. Функциональные, полные света дома европейской современной архитектуры безупречно вписаны в живописный русский ландшафт. Значительную часть территории составляют общественные зоны с береговой линией в 2 км. Посёлок, созданный для семей с детьми, располагает разнообразной развлекательной, спортивной и детской инфраструктурой.

Коттеджный поселок "Берёзки" выбран победителем европейского конкурса European Property Awards 2017-2018 среди проектов из России в двух категориях: Архитектура загородного коттеджного комплекса - Multiple Residence Architecture и Многофункциональный комплекс - Mixed Use Development

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"

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