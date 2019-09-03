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03.09.2019 10:28
Рубрика: В мире

Дата саммита по Донбассу в "нормандском формате" еще не согласована

Текст: Константин Волков

На встрече помощников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) в Берлине, состоявшейся 2 сентября, сроки саммита согласованы не были. Об этом написал 3 сентября в своем Telegram-канале российский политолог Алексей Чеснаков.

Песков рассказал об отношении лидеров "нормандской четверки" к встрече

"Вчера на встрече в Берлине помощники лидеров нормандской четверки не согласовали конкретную дату саммита, - пишет Чеснаков. - Они обсудили условия, при которых саммит может состояться. Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов. Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера".

При этом, отмечает политолог, все стороны одобряют возобновление "нормандского формата".

25 августа на G7 во Франции канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин и Париж стремятся к возобновлению встреч по урегулированию на Донбассе. 29 августа президент РФ Владимир Путин обсудил с Меркель по телефону подготовку к саммиту в "нормандском формате".

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Германия В мире Европа Франция Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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