Дата саммита по Донбассу в "нормандском формате" еще не согласована

На встрече помощников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) в Берлине, состоявшейся 2 сентября, сроки саммита согласованы не были. Об этом написал 3 сентября в своем Telegram-канале российский политолог Алексей Чеснаков.

"Вчера на встрече в Берлине помощники лидеров нормандской четверки не согласовали конкретную дату саммита, - пишет Чеснаков. - Они обсудили условия, при которых саммит может состояться. Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов. Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера".

При этом, отмечает политолог, все стороны одобряют возобновление "нормандского формата".

25 августа на G7 во Франции канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин и Париж стремятся к возобновлению встреч по урегулированию на Донбассе. 29 августа президент РФ Владимир Путин обсудил с Меркель по телефону подготовку к саммиту в "нормандском формате".