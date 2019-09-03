Эксперт: Экономическая ситуация в Китае стабильна

В первом полугодии этого года ВВП Китая вырос на 6,3 процента, с января по июль было создано 8,67 миллиона новых рабочих мест, что составило 79 процентов от годового плана. К тому же, остаются стабильными цены на товары, индекс потребительских цен за семь месяцев года вырос на 2,3 процента.

По мнению Ван Имина, ВВП Китая в этом году увеличится на 6-6,5 процентов.