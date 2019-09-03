Эксперт: Экономическая ситуация в Китае стабильна

Замглавы Центра исследований проблем развития при Госсовете КНР Ван Имин 2 сентября на Международном фьючерсном форуме-2019, проходящем в Чжэнчжоу, сообщил, что сейчас экономическая деятельность Китая в целом стабильна, основные макропоказатели находятся в разумных пределах, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
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В первом полугодии этого года ВВП Китая вырос на 6,3 процента, с января по июль было создано 8,67 миллиона новых рабочих мест, что составило 79 процентов от годового плана. К тому же, остаются стабильными цены на товары, индекс потребительских цен за семь месяцев года вырос на 2,3 процента.
По мнению Ван Имина, ВВП Китая в этом году увеличится на 6-6,5 процентов.