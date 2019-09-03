FedEx отправила в Китай посылку с холодным оружием

В настоящее время соответствующие ведомства Китая уже задержали холодное оружие, доставляемое FedEx, началось расследование. Компании необходимо сотрудничать с властями в этом вопросе.

Это не первый подобный случай. В июне этого года в посылке, отправленной клиентом FedEx из США, было обнаружено огнестрельное оружие. Теперь компания вновь нарушила законы и правила Китая. FedEx ведет бизнес в Китае уже более 30 лет, и сотрудники компании должны прекрасно знать, что огнестрельное оружие и боеприпасы, холодное оружие и другие опасные вещи входят в список предметов, запрещенных к доставке.

В Китае большой перспективный рынок в сфере экспресс-доставки. Страна приветствует иностранные инвестиции в национальную экономику при соблюдении законов и правил, но перед законом все равны.