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03.09.2019 13:50
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Форум СМИ России и Китая стартовал во Владивостоке

Во Владивостоке 3 сентября начал работу пятый российско-китайский форум СМИ. На этот раз его основной темой стало развитие традиционных и новых медиа в эпоху цифровой экономики. В этом году в работе форума принимают участие замглавы отдела пропаганды ЦК КПК, начальник пресс-канцелярии Госсовета КНР Сюй Линь и зампредседателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Сюй Линь в докладе "Взять на себя новую миссию в новой эпохе и совместно открыть новое будущее" отметил, что в последние годы Китай и Россия опираются друг на друга как на важнейших стратегических партнеров. Стороны развивают двустороннее взаимовыгодное сотрудничество, а в международных делах координируют свои позиции. Это можно назвать успешным примером гармоничного сосуществования ведущих мировых держав.

Средства массовой информации обеих стран должны обладать мудростью и силой для содействия развитию стратегического партнерства между Пекином и Москвой в новую эпоху, отметил Сюй Линь. "На фоне нового подъема отношений между Китаем и Россией, а также 70-летия дипломатических отношений между двумя странами, мы надеемся, что наши СМИ смогут организовать праздничные мероприятия для продвижения новых достижений по обмену и сотрудничеству СМИ двух стран", - заявил он.

Российско-китайские отношения сегодня находятся в лучшем периоде своей истории и стали образцом связей между мировыми державами, отметил Константин Чуйченко. Средства массовой информации двух стран внесли большой вклад в их развитие и углубление дружбы между их народами. И Россия, и Китай входят в число ведущих медиадержав, непрерывно повышается их влияние в международном сообществе.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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