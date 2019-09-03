Форум СМИ России и Китая стартовал во Владивостоке

Сюй Линь в докладе "Взять на себя новую миссию в новой эпохе и совместно открыть новое будущее" отметил, что в последние годы Китай и Россия опираются друг на друга как на важнейших стратегических партнеров. Стороны развивают двустороннее взаимовыгодное сотрудничество, а в международных делах координируют свои позиции. Это можно назвать успешным примером гармоничного сосуществования ведущих мировых держав.

Средства массовой информации обеих стран должны обладать мудростью и силой для содействия развитию стратегического партнерства между Пекином и Москвой в новую эпоху, отметил Сюй Линь. "На фоне нового подъема отношений между Китаем и Россией, а также 70-летия дипломатических отношений между двумя странами, мы надеемся, что наши СМИ смогут организовать праздничные мероприятия для продвижения новых достижений по обмену и сотрудничеству СМИ двух стран", - заявил он.

Российско-китайские отношения сегодня находятся в лучшем периоде своей истории и стали образцом связей между мировыми державами, отметил Константин Чуйченко. Средства массовой информации двух стран внесли большой вклад в их развитие и углубление дружбы между их народами. И Россия, и Китай входят в число ведущих медиадержав, непрерывно повышается их влияние в международном сообществе.