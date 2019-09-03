Эта относительно небольшая война - с мая по сентябрь 1939 г. - стала важной вехой в жизни и судьбе ее участников. Вот почему их воспоминания о локальном вооруженном конфликте на реке Халхин-Гол окрашены романтическим флером.

"Над монгольской степью пылал беспокойный и яркий, полосатый апрельский закат. Верхняя полоса была черно-фиолетовая, под ней синяя, под ней зеленая, еще ниже желтая, переходившая в нижнюю, ярко-багровую полосу, которая лежала на самой земле. Закат обещал ветер, но сейчас было так тихо, что каждая травинка в степи стояла отдельно и неподвижно...

Он смотрел на закат и, к собственному удивлению, все никак не мог оторваться от этого зрелища, достаточно обыденного для человека, второй год живущего в Монголии.

- Вот так и начнется, - проговорил Климович.

Слово "начнется" относилось к войне, хотя если бы он спросил себя, почему он подумал так именно сегодня, глядя на этот закат, то едва ли сумел бы дать связный ответ на собственный вопрос". Так начинается роман Константина Симонова "Товарищи по оружию", опубликованный в 1952м и ставший прологом к трилогии "Живые и мертвые". В качестве военного корреспондента подполковник Симонов побывал на всех фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в обороне Одессы, Севастополя, Москвы, Сталинграда, с боями прошел по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боев за Берлин. Но, решив написать эпопею о Великой Отечественной, он начал свое художественное повествование именно с Халхин-Гола. Причину объяснил еще в 1939 г. в стихотворении "Танк":

Да, нам далась победа нелегко.

Да, враг был храбр.

Тем больше наша слава.

Много лет спустя после окончания Великой Отечественной войны маршал Жуков, вспоминая Халхин-Гол, признался Константину Симонову: "Я до сих пор люблю эту операцию".

В РГАКФД хранится свыше 30 кинодокументов, посвященных событиям на реке Халхин-Гол, в том числе выпуски "Союзкиножурнала" за 1940 год, два документальных фильма "Халхин-Гол" (1939 и 1940 гг. соответственно), а также более современные фильмы с включением кинохроники. Кроме того, в РГАКФД хранятся более 200 фотоснимков, большинство которых были выполнены Виктором Антоновичем Тёминым (1908-1987), военным фотокорром, также освещавшим события и на озере Хасан, и в период советско-финской войны, прошедшим всю Великую Отечественную войну до Берлина.

Шире всего представлен командный состав 57го особого корпуса (к 15 июля 1939 г. развернут в 1ю армейскую группу) как в групповых, так и в портретных снимках, а также монгольское командование (главным образом маршал Х. Чойбалсан). Кроме того, в данных фотодокументах отражены боевые действия, осмотр трофеев, транспортировка раненых, допросы пленных, а также сцены быта.