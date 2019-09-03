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3 сентября 2019 г. 22:55
Общество
Текст: Артем Локалов

"Калина красная" созрела в Венеции

На Венецианском кинофестивале два дня подряд показывали "Калину красную" Василия Шукшина и Анатолия Заболоцкого
Секция "Венецианские классики" основана в 2012 году, и в ней можно увидеть лучшие отреставрированные классические фильмы. Из российских здесь ранее уже были представлены "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа, "Я шагаю по Москве" Георгия Данелии, "Восхождение" Ларисы Шепитько.
Афиша на официальном сайте Венецианского кинофестиваля. Фото: labiennale.org
Афиша на официальном сайте Венецианского кинофестиваля. Фото: labiennale.org

Не могло быть так, просто невозможно было представить, чтобы Венеция не увидела бы "Калину красную". В этом году 90 лет со дня рождения Шукшина и 45 лет выходу фильма на экраны. Это было в марте 1974-го, а в октябре Шукшина не стало - он "Калину красную" пропустил через себя, как токовый разряд. И - сгорел.
Лев Аннинский: Взгляд на 90-летие Василия Шукшина

Довольно странно, наверное, - полюбить такой фильм в юношеском возрасте, когда появились крутые "Терминаторы" и "Робокопы". Вот чем так смог зацепить Шукшин в своем взрослом фильме? Ерничаньем Егора Прокудина? Слезами его возле храма? Взглядом бабки Куделихи - вовсе не актрисы - из деревенского окошка? А может, просто эффектным кадром, когда грузовик Петро таранит "Волгу" банды Губошлепа?

Там, в "Калине красной", впервые показалась затопленная в 1960-х Рождественская церковь на реке Шексне. Потом она расскажет о себе у фотографа Сергея Прокудина-Горского, наследие которого откроют уже в XXI веке, а затем и в фильме Леонида Парфенова "Цвет нации". После этого мы сделаем небольшой фильм "Спасение утопающего" о людях, которые не дают руинам разрушиться окончательно.

Интересно, как этот кадр воспримут в Венеции - городе на воде.

В этом году удалось пообщаться с Анатолием Заболоцким - оператором, работавшим с Шукшиным не только над "Калиной красной".

- Все было против нас на съемках, - вспоминал Анатолий Дмитриевич. - Даже некоторые люди из съемочной группы. Один мой ассистент - Эдик Гут - в то время уже подал документы на выезд в Израиль. Снимаем мы сцену, где Макарыч разговаривает с березами, а Эдик стоит у меня за спиной и говорит: "Вот Феллини фильмы снимает, а на "Мосфильме" березы гладят..." Я ему: "Заткнись!" А Вася спокойно так: "Толя, не надо! Пускай! Мне это только помогает".

Фото: кадр из фильма "Калина красная" (к/ст "Мосфильм")
Оператор рассказал, как работал с Шукшиным над "Калиной красной"

Через 45 лет шукшинские березы увидели родину Феллини.

Что почувствуют, увидев этот фильм студенты творческих итальянских вузов? Именно они определят фаворита в секции "Венецианские классики". Пожалуй, одно только название "Калины красной" уже должно впечатлить, ведь оно и на итальянском сверкает яркой гроздью: "Viburno rosso". Слышится здесь что-то и бурное, и русское.

Кроме "Калины красной" тут покажут несколько фильмов - и "Стратегию паука" Бернардо Бертолуччи, и "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Мартина Скорсезе, и "Автокатастрофу" Дэвида Кроненберга.

А еще - "Белого шейха" Федерико Феллини.

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#журнал Родина
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