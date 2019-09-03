Не могло быть так, просто невозможно было представить, чтобы Венеция не увидела бы "Калину красную". В этом году 90 лет со дня рождения Шукшина и 45 лет выходу фильма на экраны. Это было в марте 1974-го, а в октябре Шукшина не стало - он "Калину красную" пропустил через себя, как токовый разряд. И - сгорел.
Довольно странно, наверное, - полюбить такой фильм в юношеском возрасте, когда появились крутые "Терминаторы" и "Робокопы". Вот чем так смог зацепить Шукшин в своем взрослом фильме? Ерничаньем Егора Прокудина? Слезами его возле храма? Взглядом бабки Куделихи - вовсе не актрисы - из деревенского окошка? А может, просто эффектным кадром, когда грузовик Петро таранит "Волгу" банды Губошлепа?
Там, в "Калине красной", впервые показалась затопленная в 1960-х Рождественская церковь на реке Шексне. Потом она расскажет о себе у фотографа Сергея Прокудина-Горского, наследие которого откроют уже в XXI веке, а затем и в фильме Леонида Парфенова "Цвет нации". После этого мы сделаем небольшой фильм "Спасение утопающего" о людях, которые не дают руинам разрушиться окончательно.
Интересно, как этот кадр воспримут в Венеции - городе на воде.
В этом году удалось пообщаться с Анатолием Заболоцким - оператором, работавшим с Шукшиным не только над "Калиной красной".
- Все было против нас на съемках, - вспоминал Анатолий Дмитриевич. - Даже некоторые люди из съемочной группы. Один мой ассистент - Эдик Гут - в то время уже подал документы на выезд в Израиль. Снимаем мы сцену, где Макарыч разговаривает с березами, а Эдик стоит у меня за спиной и говорит: "Вот Феллини фильмы снимает, а на "Мосфильме" березы гладят..." Я ему: "Заткнись!" А Вася спокойно так: "Толя, не надо! Пускай! Мне это только помогает".
Через 45 лет шукшинские березы увидели родину Феллини.
Что почувствуют, увидев этот фильм студенты творческих итальянских вузов? Именно они определят фаворита в секции "Венецианские классики". Пожалуй, одно только название "Калины красной" уже должно впечатлить, ведь оно и на итальянском сверкает яркой гроздью: "Viburno rosso". Слышится здесь что-то и бурное, и русское.
Кроме "Калины красной" тут покажут несколько фильмов - и "Стратегию паука" Бернардо Бертолуччи, и "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Мартина Скорсезе, и "Автокатастрофу" Дэвида Кроненберга.
А еще - "Белого шейха" Федерико Феллини.