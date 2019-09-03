Китай опубликовал "Белую книгу о ядерной безопасности"

Руководством КНР подписано более 50 соглашений о сотрудничестве в этой области, проведены совместные исследования, взаимные визиты на высоком уровне, обмены экспертными мнениями, консультации.

Китай ратифицировал все международно-правовые документы в области ядерной безопасности и строго выполняет резолюции Совбеза ООН, поддерживает позитивные международные инициативы и участвует в их осуществлении. Пекин одобряет укрепление надежности существующей системы ядерной безопасности и центральную роль в ней МАГАТЭ, а также оказывает всестороннюю поддержку соответствующим учреждениям в сферах политики, технологии и капитала.