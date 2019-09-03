Китай продолжит реформировать рынок капитала

Согласно решению комитета по финансовой стабильности и развитию, июльский запуск торгов на Шанхайской фондовой бирже должен стать своеобразным толчком для компаний технологического сектора по улучшению структуры рынка капитала страны.

Сейчас количество компаний, работающих в области инновационных научных технологий, и чьи бумаги торгуются на бирже, выросло до 28. Более 150 компаний подали заявку для прохождения листинга собственных акций на Шанхайской фондовой бирже.

Одна из актуальных проблем развития рынка капитала Китая - это привлечение еще большего количества долгосрочных институциональных инвесторов. В связи с этим, комитет по финансовой стабильности и развитию при Госсовете КНР выразил намерение поощрять их деятельность и создавать им благоприятные условия.

Развитие рынка капитала находит отражение и на глобальном уровне. Компания MSCI увеличила вес китайских акций класса А в своих индексах с 10% до 15%. Подобное решение приняла и Frank Russell Company, повысив коэффициент включения акций китайских компаний с 5% до 15%.