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03.09.2019 11:25
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай продолжит реформировать рынок капитала

Комитет по финансовой стабильности и развитию при Госсовете КНР принял решение о дальнейшем углублении реформ китайского рынка капитала. Планируется сделать его "стимулятором" для содействия качественному экономическому развитию. Генеральный план по реформированию этого сектора был подготовлен комитетом по контролю над ценными бумагами, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Согласно решению комитета по финансовой стабильности и развитию, июльский запуск торгов на Шанхайской фондовой бирже должен стать своеобразным толчком для компаний технологического сектора по улучшению структуры рынка капитала страны.

Сейчас количество компаний, работающих в области инновационных научных технологий, и чьи бумаги торгуются на бирже, выросло до 28. Более 150 компаний подали заявку для прохождения листинга собственных акций на Шанхайской фондовой бирже.

Одна из актуальных проблем развития рынка капитала Китая - это привлечение еще большего количества долгосрочных институциональных инвесторов. В связи с этим, комитет по финансовой стабильности и развитию при Госсовете КНР выразил намерение поощрять их деятельность и создавать им благоприятные условия.

Развитие рынка капитала находит отражение и на глобальном уровне. Компания MSCI увеличила вес китайских акций класса А в своих индексах с 10% до 15%. Подобное решение приняла и Frank Russell Company, повысив коэффициент включения акций китайских компаний с 5% до 15%.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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