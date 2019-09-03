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03.09.2019 19:51
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай вносит свой вклад в глобальную ядерную безопасность

В Китае 3 сентября пресс-канцелярией Госсовета КНР была опубликована белая книга "Ядерная безопасность в Китае". В ней изложены основные принципы политики Китая в этой области, концепции и практика контроля, принятые китайским правительством меры по содействию создания сообщества единой судьбы в области ядерной безопасности. Она также демонстрирует приверженность страны делу продвижения глобального управления ядерной безопасностью, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

По состоянию на июнь 2019 года в Китае работали 47 атомных энергоблоков (третье место в мире), еще 11 находились на стадии строительства (первое место в мире). В КНР развитие ядерной энергетики сыграло важную роль в преодолении проблем, связанных с нехваткой энергоресурсов и изменением климата. Будучи ответственным государством, Китай придает большое значение вопросам ядерной безопасности в рамках стратегии национальной безопасности. Страна на протяжении долгого времени сохраняет хорошую репутацию в области разработок в этой сфере.

В настоящее время увеличился дефицит взаимного доверия между крупными странами, ускорилась гонка вооружений. Растут риски в области распространения ядерного оружия и ядерной безопасности. В связи с этим державы, находящиеся на передовых позициях в разработке ядерных технологий, несут ответственность за совместный контроль и управление глобальными ядерными рисками.

Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, Китай всегда добросовестно выполняет свои международные обязательства, прилагает большие усилия для содействия двустороннему и многостороннему сотрудничеству в области ядерной безопасности и активно продвигает мирное использование ядерной энергии.

Председатель КНР Си Цзиньпин принимал участие в саммитах по ядерной безопасности, состоявшихся в Гааге в 2014 году и в Вашингтоне в 2016 году. В ходе их работы он предложил концепцию ядерной безопасности, характеризующуюся рациональностью, скоординированностью действий и параллельностью развития. Он также призвал к созданию международной системы ядерной безопасности на основе справедливости, сотрудничества и взаимного выигрыша, к созданию сообщества единой судьбы, разделяющего всеобщую ядерную безопасность.

Мирное использование ядерной энергии - это общее желание человечества, а обеспечение ядерной безопасности является общей ответственностью всех стран мира. Перед текущими рисками и вызовами, Китай будет продолжать нести ответственность, придерживаться курса, сочетающего в себе ориентацию на развитие ядерной энергетики с обеспечением безопасности, а также вносить должный вклад в повышение уровня глобальной ядерной безопасности и формирование сообщества единой судьбы, поддерживающего всеобщую ядерную безопасность.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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