Комиссия Совфеда обсудит вмешательство в выборы

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета в преддверии Единого дня голосования обсудит вопрос об иностранном вмешательстве в российские выборы. Заседание комиссии анонсировала пресс-служба СФ.

"Тема заседания - "Подведение предварительных итогов мониторинга вмешательства во внутренние дела РФ в период подготовки к Единому дню голосования 8 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

В обсуждении примут участие представители Центральной избирательной комиссии РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, Общественной палаты РФ, а также эксперты временной комиссии.