Матвиенко: Уровень террористической активности в России намного снизился

За последние десятилетия Россия, находясь на переднем крае борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, столкнулась с множеством актов террористической агрессии, в ходе которых погибли и пострадали тысячи российских граждан, говорится в документе. "Общее горе и боль сближают россиян, укрепляют решимость противостоять любому проявлению террора не только внутри государства, но и за его пределами, - отметила Валентина Матвиенко. - Благодаря консолидированным усилиям органов государственной власти, религиозных и общественных организаций, всех неравнодушных граждан удалось намного снизить уровень террористической активности в России".

Мировое сообщество, считает она, должно в полной мере осознавать, что "только совместно, в постоянном контакте и тесном сотрудничестве можно эффективно бороться с этой варварской античеловечной идеологией, предотвращать направленные на разрушение и устрашение людей акции, защищать человечество от возникшей угрозы, окончательно уничтожить все очаги терроризма".

Напомним, 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года. Группа террористов захватила заложников в школе № 1 во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. В течение двух с половиной дней боевики удерживали 1128 человек, среди которых были дети, их родители и сотрудники школы. В результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 несовершеннолетних.