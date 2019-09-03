Медведев призвал доработать проект по борьбе с картелями в госзакупках

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал быстрее заканчивать работу над законопроектом по борьбе с картельными сговорами и внести его в Государственную Думу.

Подготовкой поправок в законодательство занимается Федеральная антимонопольная служба.

"Такие действия, очевидно, прямой ущерб не только для регионов, для федерального бюджета. Это, прежде всего, ущерб для людей, поскольку срываются торги, давление на заказчиков. Это школы и больницы, это дороги, жилье, которые просто не будут построены в срок", - подчеркнул глава правительства на совещании по проекту бюджета на 2020-2022 годы.

Срок исполнения поручения - 5 сентября, напомнил Медведев. "Знаю, что законопроекты уже практически подготовлены. Нужно завершить их подготовку в целом и как можно быстрее направить в Государственную Думу", - добавил он.

Поправки в законодательство усилят уголовную ответственность за заключение картельных соглашений в госзакупках.

"Будет создан реестр участников подобных картелей, которые лишаются права участвовать в государственных закупках", - рассказал глава правительства. Он считает правильным формировать этот перечень таким образом, чтобы в нем фигурировали не просто компании, которые созданы только для участия в торгах, а реальные их бенефициары.

"И должны появиться новые административные составы за нарушение законодательства о закупках со стороны заказчика и оператора электронной площадки, - добавил премьер-министр Медведев. - В том числе за несоблюдение сроков оплаты по контракту".