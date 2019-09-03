Медведев призвал доработать проект по борьбе с картелями в госзакупках

Новости

Комиссия Совфеда обсудит вмешательство в выборы 16:04
Видео: NASA показали, как выглядит ураган "Дориан" из космоса 16:03
На Ставрополье обнаружено место падения штурмовика Су-25УБ 15:58
Колокольцев рассказал главе МВД Хорватии о противодействии терроризму в РФ 15:56
В России создан новый тип глушителя 15:56
Испанский премьер за год сменил 330 высокопоставленных чиновников 15:56
В Севастополе на детской площадке нашли снаряд времен войны 15:53
В 93-м сезоне "Ленкома" Марк Захаров представит новую постановку 15:49
По поручению Путина ВС увеличил число судей в Иркутской области 15:41
В Тюмени на заводе по сортировке мусора нашли живую черепаху 15:39
Минск активно противостоит использованию киберпространства террористами 15:37
В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше 15:35
Треть россиян хотят от врача дополнительных сведений о способах лечения 15:28
В Нижнем Новгороде при получении взятки задержан сотрудник Минобороны 15:25
Петербургские трамваи начнут ходить, как поезда в метро 15:23
Volkswagen рассказал подробности о бюджетном купе-кроссовере 15:14
На Ставрополье разбился военный штурмовик Су-25УБ 15:12
Видео: тепловизор показал, как греются на солнце машины разных цветов 15:05
Стыковочные рейсы Нижневартовск-Уфа задержали из-за птиц 14:57
Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября 14:46
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска рассказала о встрече со своей семьей 14:45
На сцену Архангельского театра драмы впервые выйдет актер-любитель 14:12
ЕЭК проанализировала состояние транспортной инфраструктуры в ЕАЭС 14:04
"Урал" рассекретил новый "бескапотник" 14:02
Кабмин выделит 132 миллиона рублей на систему Fan ID на Евро-2020 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
03.09.2019 15:18
Рубрика: Власть

Медведев призвал доработать проект по борьбе с картелями в госзакупках

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал быстрее заканчивать работу над законопроектом по борьбе с картельными сговорами и внести его в Государственную Думу.
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

Подготовкой поправок в законодательство занимается Федеральная антимонопольная служба.

"Такие действия, очевидно, прямой ущерб не только для регионов, для федерального бюджета. Это, прежде всего, ущерб для людей, поскольку срываются торги, давление на заказчиков. Это школы и больницы, это дороги, жилье, которые просто не будут построены в срок", - подчеркнул глава правительства на совещании по проекту бюджета на 2020-2022 годы.

В регионах начали борьбу со сговорами при закупках по новым правилам

Срок исполнения поручения - 5 сентября, напомнил Медведев. "Знаю, что законопроекты уже практически подготовлены. Нужно завершить их подготовку в целом и как можно быстрее направить в Государственную Думу", - добавил он.

Поправки в законодательство усилят уголовную ответственность за заключение картельных соглашений в госзакупках.

"Будет создан реестр участников подобных картелей, которые лишаются права участвовать в государственных закупках", - рассказал глава правительства. Он считает правильным формировать этот перечень таким образом, чтобы в нем фигурировали не просто компании, которые созданы только для участия в торгах, а реальные их бенефициары.

"И должны появиться новые административные составы за нарушение законодательства о закупках со стороны заказчика и оператора электронной площадки, - добавил премьер-министр Медведев. - В том числе за несоблюдение сроков оплаты по контракту".

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Правительство ФАС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК снял обвинения с пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Песков: В Иркутске подтвердили отстранение скандальной чиновницы
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к 5 годам тюрьмы за экстремизм
Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для депутатов
В посольстве России ответили на слова Джонсона о Второй мировой войне